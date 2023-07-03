Antalya'da Atatürk heykeline konserli açılış
ANKA

CHP'li belediyelerin hizmet anlayışının başında heykel yapmak geliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı, hizmete açıldı.

100. yıla özel heykel

22 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 40 milyon TL’ye mal olan meydana Cumhuriyetin 100. yılı anısına heykeli dikildi.

Heykel açılışının ardından ünlü sanatçısı Sefo, Finike Cumhuriyet Meydanı’nda verdi.

Antalya'da Atatürk heykeline konserli açılış

Sefo konser verdi

Sevilen şarkılarını meydanı dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan selendiren Sefo da meydanda ilk konseri vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek bu özel ve güzel gecede Antalyalıları yalnız bırakmadığı için Sefo’ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Antalya'da Atatürk heykeline konserli açılış
Antalya'da Atatürk heykeline konserli açılış
Antalya'da Atatürk heykeline konserli açılış