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    Antalya'da Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

    Antalya'da Abdulcelil Doğan (36), iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak istedi. Doğan, ekipler tarafından bulunduğu yerden indirildi.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 16:36
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    Antalya'da Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı

    Antalya'da öğle saatlerinde Konyaaltı Caddesi Varyant üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana gelen olayda Abdulcelil Doğan, iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini falezlerin uç kısmına asmak istedi.

    40 DAKİKA BOYUNCA UĞRAŞTI

    Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı.

    Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu. Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    "YERDE GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

    Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti.

    Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı #1

    Antalya da Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı #2

    Antalya da Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı #3

    Antalya da Atatürk posterini falezlere asmak isterken zor anlar yaşadı #4

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