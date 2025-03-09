Antalya'da balkondan daireye giren ekipler yaşlı adamı uyurken buldu

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan Ramazan A'ya yakınları, defalarca telefonla aramalarına rağmen ulaşamadı.

75 yaşındaki adam için ailesi yardım talebinde bulundu.

EKİPLER 10 DAKİKA SOKAKTA BEKLEDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, dar sokakta karşılıklı park eden araçlar nedeniyle ilerleyemedi.

Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından, park halindeki araçlardan birinin sahibi olay yerine gelerek aracını kaldırdı.

"YANGIN OLSA YANAR BURASI"

Bu sayede yol açılırken, itfaiye ekibi de gecikmeli olarak olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu.

Bu duruma tepki gösteren mahalle sakini Alim Ayan, "Şu an itfaiye ekipleri olay için geldi ama geçemediler. Yangın olsa yanar burası. Park yerleri olmadığı için mecbur buraya park ediyorlar" dedi.

UYUDUĞU ANLAŞILINCA OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak polis eşliğinde evin balkonundan içeri girdi.

Ramazan A. isimli yaşlı adamın evde uyuduğu belirlenirken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı tespit edildi.

Ekipler yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirlemesinin ardından olay yerinden ayrıldı.