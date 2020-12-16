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Antalya'da başhekimden hemşireye tepki çeken ceza

Antalya'da başhekimden hemşireye tepki çeken ceza

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın bir hemşireye 500 kere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırması tepkilere neden oldu.