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İHA

Çözüme kavuşturulması beklenen başıboş köpek sorunu, her gün yeni bir olayla karşımıza çıkıyor.

Öyle ki sayıları giderek artan sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit edecek boyuta çoktan ulaştı.

Onlarca can kaybı ve yüzlerce yaralanmaya neden olan başıboş köpeklerle ilgili son olarak Antalya'da dikkat çeken bir olay yaşndı.

BAŞIBOŞ KÖPEK FUARIN AÇILIŞ TÖRENİNE GİRDİ

Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılış programında tören sırasında fuar alanında görüntü almak amacıyla drone ile çekim yapılırken aniden başıboş bir köpek salona girdi.

İlk başta dikkat çekmeyen köpek, drone'a havlamaya başladı.

Çekime devam eden drone'u takip eden köpek, zaman zaman konukların arasına daldı.

HAVLAMAYA BAŞLADI: BAZI VATANDAŞLARI KORKUTTU

Bazı konukları korkutan başıboş köpek, vatandaşların yerlerini değiştirmesine sebep oldu.

Katılımcıları geren olayda kamera ve objektifler bir süreliğine drone ile köpeğe döndü.

Köpeğin salondan çıkmasıyla fuar programı kaldığı yerden devam etti.