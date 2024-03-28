Yurt genelinde yerel seçim heyecanı sürüyor.
31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçim için gün sayan adaylar çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Antalya'da Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Aputkan ziyaretleri sırasında, 70 yaşındaki emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı.
Oy vermeyeceğini söyledi
Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.
Vatandaşa yumruk attı
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşanırken çevredeki vatandaşlar araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.
Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak tartakladı.
O anlar kamerada
Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırırken o anlar, vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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