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Antalya'da başkan adayı oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşı tokatladı

Antalya'da başkan adayı oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşı tokatladı Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, esnaf ziyaretleri sırasında kendisine oy vermeyeceğini söyleyen yaşlı adama tokat atarken ikili, diğer vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.