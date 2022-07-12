Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan tatil merkezinde oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması büyükşehirlerden tatil beldelerine doğru büyük bir hareketliliğe neden oldu.

Toplu taşıma veya özel araçlarıyla yollara düşen tatilciler, soluğu plajlarda aldı.

Tatilcilerin tercih ettiği o illerden bir de Antalya'ydı.

Antalya'da adeta adım atacak yer bulunmazken sabah denize girip güneşlenmeyi tercih eden tatilciler, akşam da eğlence mekanlarına akın etti.

Turist hareketliliği değerlendiridli

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bayramdaki turist hareketliliğini ve turizm sezonunu değerlendirdi.

Antalya'da bayramda otellerin tamamı doldu - VİDEO

"Bugün itibarıyla Antalya'nın tamamı dolu diyebiliriz"

Turizm açısından sezonda 'yüksek' diye tabir edilen dönemin yaşandığına dikkati çeken Ülkay Atmaca, "Çok hareketlilik var. Antalya genelinde otellerde doluluklar devam ediyor. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması nedeniyle iç pazarda da yoğun talep aldık. Bugün itibarıyla Antalya'nın tamamı dolu diyebiliriz." dedi.

Avrupa pazarından gelen turistlerde artış yaşandığına değinen Ülkay Atmaca, şu ifadeleri kullanarak açıkalmalarda bulundu;

"Avrupa'nın tamamı çok iyi gidiyor"



"Avrupa'nın tamamı çok iyi gidiyor. Almanya birinci sırada. İngiltere pazarında artış var. Son günlerde Rusya'dan uçakların artmasıyla birlikte Rus turist sayısında artma var. Yoğun Türk misafirleri ile de karşı karşıyayız.

Şu an yüksek sezondayız. Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi nedeniyle Ukrayna'dan hiç misafirimiz yok. Rusya'dan ambargoların izin verdiği sürece Rus pazarında sayılar artmaya devam ediyor."

Rusya'dan çok sayıda uçak geliyor

Rus pazarında bayram sonrası hareketlilik yaşanacağını dile getiren Atmaca, "Bayramdan sonra da bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Rusya'dan uçak sayılarının çok olması nedeniyle sezonun uzayacağını düşünüyorum.

Rusya savaşı ve ambargolar nedeniyle Rus pazarından istenilen sayılar değil. Rus pazarı açısından sezonun ekim ve kasıma kadar iyi geçeceğini düşünüyorum." dedi.

"Almanya, Rusları geçti ve birinci sırada"

Antalya'ya gelen turist sayısına göre Alman tatilcilerin ilk sırada yer aldığını belirten Ülkay Atmaca, "Şu anki durumda Almanya, Rusları geçti ve birinci sırada. Ortadoğu'da ciddi artış var. İngiltere beklenenin üzerine çıktı. İngiltere'de seyahat yasağı nedeniyle 2 yıldır yolculuk edemeyen İngilizler, Antalya'ya yoğun ilgi gösterdi. İngiliz pazarında da ciddi artış var. 2021'den daha iyi bir sezon geçiriyoruz. 2022 daha iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük tedarik yaptığı pazarların başında Ukrayna ve Rusya geliyor"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Rusya pazarının bir an önce normale dönmesi, ama önce savaşın sona ermesi, insanların ölmemesi en büyük önceliğimiz. Turizm, barış demek. Barışın olmadığı yerde turizm olmaz.

Önceliğimiz barış. Daha sonra ambargoların normale dönmesi. Türkiye'nin en büyük tedarik yaptığı pazarların başında Ukrayna ve Rusya geliyor." diyerek sözlerini noktaladı.