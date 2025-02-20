Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile Orhan Karasu’ya ait işyerinin önüne gelen kimliği belirsiz başında kask takılı bir kişi, park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi.

Bu sırada kendisinin üzerine ve motosiklete dökülen benzin de alev aldı.

YANAN MOTORUNU BIRAKIP KAÇTI

Kimliği belirsiz kişi üzerindeki mont ile birlikte alev alan motosikleti bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası iş yeri sahibi ve yakınları komşularının haber vermesiyle apartmandan inerek yangına su hortumlarıyla müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine 112 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın sonrası olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BÖYLE CANİLİK OLMAZ"

İş yeri sahibi Orhan Karasu dükkanının daha önce kurşunlandığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

Akşam iş yerimden çıktıktan sonra gece saat 01:30 sıralarında motosikletle bir şahıs geliyor. Traktörümü ve araçlarımı yakmaya çalışıyor. Bu utanç verici bir durum.



35 yıllık esnafım. Bu zamana kadar kimseyle husumetim olmadı, kimseye kötülük yapmadım. Bu tür olayların olması üzüntü verici. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Burada traktörüm yanıyor.



Binada doğalgazlı 8 tane daire var. Patlama olsa yakanın kendisi de binada oturanlar da zarar görecek. Daha önce dükkanımı da kurşunladılar.



Benimle kimin husumeti var bilemiyorum. Kimseye borcumda yok. Beni korkutmak için 2 sefer çocuğumu dövdüler. Doğalgaz borumu deldiler, en son da traktörümü yaktılar. Böyle canilik olmaz. Benim içim yanıyor.



Saldırıyı gerçekleştiren şahıs traktörümü yakmak için döktüğü benzini kendi üzerine de dökünce kendi de alev almış. Kendi motosikleti de alev alınca bırakıp, üzerindeki montu da çıkarak yaya olarak kaçmış.



İnsanların duyarlı olması gerek. Emniyet görevlilerin kameraları inceleyip şahsın bir an önce yakalanması istiyorum.