Antalya'da beş ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da beş ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü

Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesi, Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı.

Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.