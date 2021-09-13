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Antalya'da bir kadın öğretmen, öğrencileri azarladı

Antalya'da bir kadın öğretmen, öğrencileri azarladı

Antalya'da bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın öğretmen, sıraya dizdiği öğrencilere "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz" diyerek hakaret etti.