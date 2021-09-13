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    Antalya'da bir kadın öğretmen, öğrencileri azarladı

    Antalya'da bir kadın öğretmen, öğrencileri azarladı

    Antalya'da bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın öğretmen, sıraya dizdiği öğrencilere "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz" diyerek hakaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 22:42
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 22:50
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    Koronavirüs tedbirleriyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde, skandal bir olay yaşandı.

    ÖĞRENCİLERİ AZARLADI

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın öğretmenin öğrencileri azarladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

    "AĞZINIZI YÜZÜNÜZÜ DAĞITIRIM, BEN KONUŞUYORUM BURADA"

    Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu:

    "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın."

    Antalya'da bir kadın öğretmen, öğrencileri azarladı VİDEO

    Antalya da bir kadın öğretmen, öğrencileri azarladı #1


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