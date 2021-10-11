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    Antalya'da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı

    Konyaaltı Sahili 14 nolu plajda bir kişi girdiği denizde gözden kaybolunca bölgeye gelen sahil güvenlik tarafından suda hareketsiz bulundu. Vatandaş ekipler tarafından hastaneye götürüldü.
    • REUTERS
    • 11.10.2021 - 03:39
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    Antalya'da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı

    Antalya'da feci bir olay yaşandı.

    Denizde yüzen Erkan K.(50) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber sahile polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SUYUN ÜSTÜNDE HAREKETSİZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

    Bölgeye gelen sahil güvenlik ve deniz polisi botlarla Erkan K.'yi suyun üzerinde hareketsiz bularak bota çıkardı. Botla karaya çıkartılan Erkan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alındı.

    Bu sırada Erkan K.’nin eşi olduğunu söyleyen bir kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

    Erkan K. Ambulansa alınarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya'da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı VİDEO

    Antalya da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı #1

    Antalya da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı #2

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