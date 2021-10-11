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Antalya'da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı

Antalya'da bir kişi girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı

Konyaaltı Sahili 14 nolu plajda bir kişi girdiği denizde gözden kaybolunca bölgeye gelen sahil güvenlik tarafından suda hareketsiz bulundu. Vatandaş ekipler tarafından hastaneye götürüldü.