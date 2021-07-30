Antalya'da bir yangın daha

Antalya'da bir yangın daha

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.