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    Antalya'da bir yangın daha

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı.
    • AA
    • 30.07.2021 - 02:50
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 02:52
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    Antalya'da bir yangın daha

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

    Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

    Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

    Antalya da bir yangın daha #1

    Antalya da bir yangın daha #2

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