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    Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kaçtı

    Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek tartışan adam eşini sol kaçla baldırından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.
    • 07.05.2022 - 23:37
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 23:41
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    Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kaçtı

    Saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana gelen olayda Mehmet F. E.(38) boşanma aşamasında olduğu eşi Gülşen S.E. (29) ile konuşmak için adrese geldi.

    Eşini bıçaklayarak yaraladı

    İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanarak kavgaya dönüştü. Bu sırada öfkeli adam yanında bulunan bıçak ile eşini sol kalça baldırından bıçakladıktan sonra evden kaçarak uzaklaştı. Acı içerisinde kalan kadın bağırarak komşularından yardım istedi.

    İHA'nın haberine göre, ihbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Kepez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için mahallede ve kaçabileceği adreslerde arama çalışması başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kaçtı #1

    Antalya da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kaçtı #2


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