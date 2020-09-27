Antalya'da bunalıma giren adam intihara kalkıştı

Antalya’da evinin mutfağında ateş yakıp 3. kat balkon demirlerinde intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ikna etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2057 Sokak üzerindeki bir binanın 3. katında çıktı.

İddiaya göre, eşinin evden ayrılması ve kendisine çocuklarını göstermediği gerekçesiyle bunalıma giren Ufuk Ü., mutfakta küçük bir ateş yaktı, sonra balkona çıktı. Balkon demirlerinde Ufuk Ü.’yü ve mutfaktan dumanların çıktığını gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖNCE ATEŞ YAKTI, SONRA KENDİNİ AŞAĞI ATMAK İSTEDİ

Doğalgaz hattının olması nedeniyle bazı bina sakinleri dışarı çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye daireye ulaştı, Ufuk Ü. ise kapıyı açmadı. Eli ve yüzü siyah dumanlar içinde kalan Ufuk Ü., yaktığı ateşi kendi imkanlarıyla söndürdü.

Ufuk Ü., daha sonra balkon demirlerinin ucuna oturarak, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Balkon demirlerinin ön bölümünde zaman zaman yağa kalkan Ufuk Ü., yürekleri ağızlara getirdi.

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Motosikletli Polis Timleri, Ufuk Ü.’ye, ‘İçeri gir Ufuk, içeri gir, konuşalım, itfaiyeci ağabey seni tanıyor. Geç öbür tarafa. Her şey hallolur merak etme. Yapma yapma” diyerek şahsı ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat balkonda kalan Ufuk Ü., kendiliğinden eyleme son vererek içeri girdi. Ufuk Ü., ardından polislere daire kapısını açtı. Polis tarafından binadan çıkartılan Ufuk Ü., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ve vatandaşlarla yumruk selamı yapan Ufuk Ü., “Karım, seni dövmüyorum, çocuğu dövmedim. Niye gittin o zaman evden” dedi.