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    Antalya'da çakmakla oynayan kız evi yaktı

    Kepez ilçesinde zihinsel engelli Hatice U., çakmakla oynadığı esnada evi yaktı. Elinden yaralanan kıza, sağlık ekipleri müdahale ederken, ev de kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 02:04
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    Antalya'da çakmakla oynayan kız evi yaktı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde korkutan bir yangın gerçekleşti.

    Erenköy Mahallesi'nde yer alan gecekonduda babası Adnan U. ile birlikte yaşayan 20'li yaşlardaki zihinsel engelli Hatice U., çakmakla oynadığı esnada evi yaktı.

    EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Evden alevlerin çıktığını gören Adnan U., kızını da alarak kendisini dışarıya attı. Alevler ile dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Antalya da çakmakla oynayan kız evi yaktı #1

    GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ TESELLİ ETTİ

    Elinden yaralanan Hatice U.'ya, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Genç kız, daha sonra evine yakın bir noktada bulunan taşın üzerine otururken, mahalle sakinleri kendisini teselli etti.

    "ALLAH'IM SEN KORU"

    Gecekondu yangını, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere saniye saniye yansıdı.

    Alevler evden metrelerce yükseğe çıkarken, cep telefonu kamerasıyla yangını görüntüleyen bir kadının ise "Allah'ım sen koru" demesi ise dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya'da çakmakla oynayan kız eve yaktı VİDEO

     

     

     

    Antalya da çakmakla oynayan kız evi yaktı #2

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