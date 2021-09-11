Antalya'da çakmakla oynayan kız evi yaktı

Kepez ilçesinde zihinsel engelli Hatice U., çakmakla oynadığı esnada evi yaktı. Elinden yaralanan kıza, sağlık ekipleri müdahale ederken, ev de kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde korkutan bir yangın gerçekleşti.

Erenköy Mahallesi'nde yer alan gecekonduda babası Adnan U. ile birlikte yaşayan 20'li yaşlardaki zihinsel engelli Hatice U., çakmakla oynadığı esnada evi yaktı.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Evden alevlerin çıktığını gören Adnan U., kızını da alarak kendisini dışarıya attı. Alevler ile dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ TESELLİ ETTİ

Elinden yaralanan Hatice U.'ya, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Genç kız, daha sonra evine yakın bir noktada bulunan taşın üzerine otururken, mahalle sakinleri kendisini teselli etti.

"ALLAH'IM SEN KORU"

Gecekondu yangını, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere saniye saniye yansıdı.

Alevler evden metrelerce yükseğe çıkarken, cep telefonu kamerasıyla yangını görüntüleyen bir kadının ise "Allah'ım sen koru" demesi ise dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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