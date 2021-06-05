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    Antalya'da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı

    Antalya'da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı

    CHP'li belediyelerin heykel sevdası '5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yeni bir boyuta ulaştı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:47
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    Muratpaşa Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' için harekete geçti.

    Elektronik atıkların doğaya, kağıtların ormanlara, lavabolara dökülen atık yağların su kaynaklarına verdiği zarara ve denizlerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek isteyen belediye, kentin farklı noktalarında canlı heykel performansları düzenledi.

    SOKAKLARDA CANLI HEYKELLER GEZDİ

    Canlı heykeller, balıkçı ağları, ambalaj atıkları, pet şişeler, atık cd’ler ve gazete kağıtlarından yapılan kıyafetleriyle Antalya’nın tarihi noktalarından Kaleiçi Üç Kapılar’da vatandaşların arasına karıştı.

    Antalya'da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı ViDEO

    Antalya da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı #1

    Antalya da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı #2

    Antalya da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı #3

    Antalya da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı #4

    Antalya da canlı heykellerle çevreye duyarlılık çağrısı #5

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