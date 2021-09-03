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    Antalya'da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza

    Antalya'da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza

    Nesli tehlike altındaki caretta carettaların üreme kumsalına ahşap yürüme yolu yapan otellere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca toplam 482 bin 790 TL idari para cezası uygulandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.09.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 14:53
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    Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, Antalya Belek'te bulunan iki otelin, caretta caretta kaplumbağalarının üreme kumsalına yürüme yolu koyduklarını tespit etmişti.

    Yürüme yolunun kaldırılmasıyla yuvadan çıkan fakat yürüme bandı altında sıkışan 60 yavru deniz kaplumbağasının öldüğü belirlenmişti.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaşanan olay üzerine harekete geçti.

    OTELLERE CEZA YAĞDI

    Kaplumbağaların ölümüne sebep olan iki otele, Çevre Kanunu’na aykırılık gerekçesiyle toplamda 482 bin 790 TL idari para cezası kesildi.

    Bakanlı, iki otel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulundu.

    Antalya'da caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam VİDEO

    Antalya da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza #1

    Antalya da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza #2

    Antalya da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza #3

    Antalya da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza #4

    Antalya da caretta carettaların ölümüne neden olan iki otele ceza #5

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