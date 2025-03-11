DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde 2019 yılında yapılan, 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında, 2023'te çatlaklar oluşmaya başladı.

Binada oturanlar, usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek, müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ayrıca belediyeye şikayet etti.

DAİRE KAPISI BEŞİĞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yargı süreci devam ederken binada yaşayanlar, çatlakların artması ve bir daire kapısının kopup, beşikteki bebeğin üzerine düşmesi sonucu tekrar Serik Belediyesi'ne şikayette bulundu.

6 Mart akşamı Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri, binada inceleme yaptı.

32 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler; 1, 2 ve 3 numaralı dairelerde, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen oturulduğunu belirleyip, binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi.

9 dairedeki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

GİRİŞ KAPISI MÜHÜRLENDİ

Binanın ana giriş kapısı mühürlendi.

Boşaltılan dairelerde yaşayan ailelerin bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı da öğretmenevine yerleştirildi.

MÜHRÜ KIRIP BİNAYA GİRDİLER

Ailelerden 6'sı, dün akşam saatlerinde kendilerine sunulan barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle binadaki mührü kırıp, yeniden dairelerine yerleşti.

Mührün kırıldığının duyulması sonrası binaya polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

ÇIKMAYI REDDETTİLER

Tekrar binaya yerleşen 6 aileyi uyaran ekipler, dairelerin boşaltılmasını istedi.

Tüm uyarı ve ikna çabalarına rağmen aileler, kalacak yerleri olmadığı için evi boşaltmayacaklarını söyleyerek çıkmayı reddetti.

AİLELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

Uzun süre uyarılarına cevap alamayan ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Mührün kırılması nedeniyle aileler hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

"3 GÜN ARABADA YATIP KALKTIM"

Binada oturan Umut Dalka, şöyle konuştu:

Perşembe akşamı tedbir amaçlı evimiz boşaltıldı. 3 gün sağda solda idare ettik. Çocuklarım 60 kilometre ileride bir yerde kalıyor, burada 3 gün arabada yatıp kalktım. Ailemi görmeye gittim, 4 yaşındaki çocuğum 'Baba evimize gidelim' dedi ve evimize geldik. İşe de gidemiyorum. Yarın öbür gün iş yerinde de bu nedenle sorun yaşayabilirim.

"BÜYÜK MAĞDURİYET VAR"

Ortada büyük mağduriyet olduğunu ve bunu giderecek muhatap bulamadıklarını anlatan Umut Dalka, şu sözleri kullandı:

Çok üzgünüz. Keşke bu durumlar yaşanmasıydı, biz de sıkıntılı durumlara girmeseydik. Kalıcı çözüm bulunana kadar evimizde yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan incelemeler gözlemsel. Bugüne kadar ciddi bir test veya kolon incelemesi yapılmadı. Bizim tek isteğimiz; sesimizin duyulması, yetkililerin, üst makamların kanuni yönden yardımcı olmasını istiyoruz. Çocuklarımız psikolojik olarak etkileniyor. Akşamları ailece bir yere gidip tekrar eve dönmek zorunda kalıyoruz.

"DAVAMIZIN ÖNE ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Suç duyurusunda bulunduğunu belirten Dalka, sözlerine şöyle devam etti: