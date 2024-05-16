Antalya'da çiftçiler patlıcanları çöpe attı Antalyalı çiftçiler para etmediği gerekçesiyle bir kamyon dolusu patlıcanı çöpe atarken komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini ileri sürdü.

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ensonhaber.com

Yaz sezonu geldi, tarlalarda hasat başladı...

Yaz meyve ve sebzeleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyor.

Fiyatlar ise sezon başı olması sebebiyle yüksek. Fiyatların düşmesi beklenirken tezgahlar ve tarladaki fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

Tarlada bedava denebilecek fiyatlara alınan ürünler, tezgahlarda astronomik rakamlara ulaşıyor.

Patlıcanları çöpe döktü

Antalya'da bir patlıcan üreticisi ise bu duruma isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.

"Malı halde 3 TL'ye istiyorlar"

Sesinin duyurulmasını isteyen çiftçi, Antalya Hakkında hesabına gönderdiği görüntülere bir de şu notu ekledi: