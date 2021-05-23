Antalya'da yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Mahalle sakinleri yangına müdahale etse de söndürmeyi başaramadı.

HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ekip ve 2 yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale edildi.

Antalya'da çıkan yangın, kontrol altına alındı ViDEO

HAYVANLAR TELEF OLDU

Bazı mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verirken, bölgenin bataklık olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Sazlıkta yaşayan bazı canlılar alevlerin arasında telef oldu.

Seralarda küçük çapta hasar meydana geldi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alevler, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol atına alınabildi.

Zaman zaman rüzgarın etkisi ile alevlerin parlamasına karşı ekiplerin müdahale etmeye devam ettiği, ayrıca soğutma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

“ŞEHRİN ÜZERİNDE DUMAN BULUTLARI OLUŞTU”

Seracı Muhammet Çavuş gazetecilere, her sene bu dönemde sazlıkta yangın çıktığını, yangının kasıtlı çıkarıldığını düşündüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yangın rüzgar ve sıcaklığın etkisiyle büyüyüp yayılıyor. Çilek seraları, naylonlar yandı, şehrin üzerinde duman bulutları oluştu."