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    Antalya'da çıkan yangın, ormanlık alana gelmeden söndürüldü

    Manavgat ilçesinde otellerin ve vatandaşların çöpleri attığı yerde yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alana ulaşmadan söndürdü.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 23:25
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    Antalya'da çıkan yangın, ormanlık alana gelmeden söndürüldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın meydana geldi.

    Kızılot Mahallesi’nde dün gece Karpuz Çayı’nda 2 ayrı noktada çıkan sazlık yangını, yerleşim alanları için tehlike oluştururken Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü.

    Bu akşam ise Çavuşköy Mahallesi’nde tarım arazisinde ve Manavgat Akseki karayolu kıyısında Uzunlar Mahalle hudutlarında otellerin ve vatandaşların çöp döktüğü bölgede yangın çıktı.

    Antalya da çıkan yangın, ormanlık alana gelmeden söndürüldü #1

    ORMANLIK ALANA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

    Yangınların, yayladan dönen vatandaşların tarla, bahçe temizliği sonrası yaktıkları ateş ve anız yakılması nedeniyle çıktığı bildirildi.

    Antalya'da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın VİDEO

    Antalya da çıkan yangın, ormanlık alana gelmeden söndürüldü #2

    Antalya da çıkan yangın, ormanlık alana gelmeden söndürüldü #3

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