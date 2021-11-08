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- Antalya'da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü
Antalya'da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü
Bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 08.11.2021 - 17:59
- Güncelleme : 08.11.2021 - 18:12
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.
Ev sahipleri durumu fark edince can havliyle kendilerini sokağa atarak, itfaiye ekiplerine haber verdi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev, kısa sürede söndürülen yangın sonrası küle döndü.
YANGIN KLİMADAN ÇIKTI
Ev sahipleri, yangının ilk anda klimanın bulunduğu yerden çıktığını söyledi. Ekipler yangın sonrası inceleme başlattı.