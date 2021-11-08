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    Antalya'da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü

    Bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 18:12
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    Antalya'da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.

    Ev sahipleri durumu fark edince can havliyle kendilerini sokağa atarak, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev, kısa sürede söndürülen yangın sonrası küle döndü.

    YANGIN KLİMADAN ÇIKTI

    Ev sahipleri, yangının ilk anda klimanın bulunduğu yerden çıktığını söyledi. Ekipler yangın sonrası inceleme başlattı.

    Antalya da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü #1

    Antalya da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü #2

    Antalya da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü #3

    Antalya da klimadan çıkan yangın evi küle döndürdü #4

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