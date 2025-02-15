Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Pakize Acar cins kedisini kaybetti.

Duman isimli kedisi son gördüğünde kendi iş yerinin önünde oynuyordu.

SAHİPLİ KEDİYİ KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ

Cins kedi önce binanın karşısında duran bir aracın altına girip oynamaya başladı.

Ardından bölgeye gelen bir genç kediyi görünce kucağına almak için uzun uğraşlar verdi.

Bir süre sonra tutmayı başarabildiği Duman ile oradan ayrıldı.

"ŞİKAYETÇİYİM" DEDİ

Cins kedisini bulamayan iş yeri sahibi kadın kamera kaydını izledi.

Gördükleri karşısında şaşıran Pakize Acar, kedisinin götürüldüğünü öğrenip, görüntülerdeki şahıstan şikayetçi oldu.

"AİLEMİZDEN BİR PARÇA GİBİ"

İş yeri sahibi Acar, Duman'ın ailesinin bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kedimi götüren kişi eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. 2.5 yaşındaki kedim bizim ailemizin bir parçası gibi. CPS'i var, yeni kısırlaştırdık. Bundan dolayı da psikolojisinin bozulmasından korkuyorum. Götüren kişiden bir an önce geri getirmesini istiyorum.