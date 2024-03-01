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Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında yoğun ilgi

Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında yoğun ilgi Cuma namazını kılmak için gittiği camide vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle gelen küçük bir çocuğa da oyuncak ve harçlık verdi.