İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu için dün Antalya'ya geldi.
Bugün de cuma namazını Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki Mecek Camii'nde kıldı.
Halk cami bahçesinde toplandı
Haberi alan vatandaşlar, camiye akın ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek istedi.
Gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş, cami bahçesinde toplandı.
Küçük çocuğa oyuncak ve harçlık verdi
Yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık verdi.
Erdoğan, daha sonra cuma namazı için camiye giriş yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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