Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadın tutuklandı Kafede oturduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli eleştirilerde bulunan kadının videosu, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede gündem oldu.

Eleştirilerin odağındaki video, Antalya'da kaydedildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir kafede yaşanan olayda, Hollanda doğumlu olduğu iddia edilen 42 yaşındaki N.D. nefret söylemlerinde bulunmaya başladı.

Kadınlar tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına kayda alındı.

N.D.'nin hakaret içerikli söylemlerine ise iki kadının tepkisiz kalamadı.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti"

İki kadın, "Sen deli misin, rapor var mı? Sanane, yaşama o zaman burada git. Defol git. Sen kimsin Türkiye'deki insanlara küfür ediyorsun. Aç köpekler ondan Türkiye'den gidemiyorsunuz değil mi?, Toprağa bak, Türkiye Cumhuriyeti." sözleriyle N.D.'ye tepki gösterdi.

Tutuklandı

O anlar sosyal medyada dolaşıma girdi, ardından emniyete de bildirildi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçerek hakaretler savuran kadını gözaltına aldı.

Kadının sevk edildiği adliyede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandığı bildirildi.