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İHA

AK Parti'de kongre heyecanı sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya’ya geldi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İlk olarak İbradi ilçesini ziyaret eden Erdoğan, cuma namazını taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı, ardından vatandaşlarla da selamlaşıp sohbet etti.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI

Erdoğan İbradi Belediyesi ziyaretinde de, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı.

VATANDAŞLARIN HEYECANI KAMERALARA YANSIDI

Alkışlar eşliğinde Erdoğan’ı karşılayan vatandaşlardan biri "Maşallah. Vallahi heyecanlandı" derken, yanındaki diğer vatandaş ise "Kalbin durmasın" dedi.

İbradı’da AK Partili Belediye Başkanı Hatice Sekmen’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

ANTALYA'YA HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye ziyareti sonrası partisinin il kongresine katılmak üzere helikopterle Antalya'ya hareket etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle kente iniş yaparak kongrenin gerçekleşeceği alana geçti.