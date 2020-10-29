Antalya'da Cumhuriyet Bayramı, denizde tekne kortejiyle kutlandı

Kemer ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yılı denizde organize edilen ve 29 teknenin katıldığı Cumhuriyet kortejiyle kutlandı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej ilgiyle izlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yılı etkinlikleri kapsamında, Kemer Kaymakamlığı ile Kemer Yat ve Yelken Kulübü tarafından denizde Cumhuriyet korteji organize edildi.

28 yelkenli ve fiber yat ile bir de günübirlik teknenin katıldığı organizasyonunun başında, mavi vatanın koruyucuları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 33 Bot Komutanlığı yaptı.

TEKNELER BAYRAKLARLA DONATILDI

Yatların tamamı Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin olduğu bayraklarla donatıldı.

Kaymakam Murtaza Dayanç, “Tüm yurtta olduğu gibi Kemer ilçemizde de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünü Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde coşkuyla kutluyoruz. Malumunuz bu sene pandemi tedbirlerinden dolayı bazı kısıtlamalar var. Çok büyük kalabalıklar bir araya gelemiyor o anlamda. Ama bu tedbirler bizim 29 Ekim coşkusunu yaşamamıza engel değil. Tedbirli bir şekilde, kontrollü bir şekilde Kemer ilçemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu dünden beri devam ediyor. Bugün de şu saat itibarıyla 29 tekne ile Kemer G Marina’dan denize açılacağız marşlar eşliğinde, teknelerimiz bayraklarla donatılmış vaziyette bir kortej oluşturacak. Bir Cumhuriyet Bayramı korteji oluşturacağız. Umarım güzel bir etkinlik olur diye düşünüyorum” dedi.

ETKİNLİK BİR SAAT SÜRDÜ

Kortej geçişi Kemer G Marina’dan başlarken sırasıyla Kındılçeşme, oradan da Ayışığı Koyu’na kadar gelindi. Burada yatları Ayışığı Koyu’nda bulunan su sporlarına bağlı tesiste çalışan görevli flyboard üzerinde açtığı Türk bayrağı ile karşıladı.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik büyük ilgi görürken, etkinliğe Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören ile birim müdürleri katıldı.

Denizde yapılan korteji kutlamayı ilçedeki otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. 5 yıldızlı bir otelin gelen müdürü Şinasi Gürocak da “Cumhuriyetimizin 97’nci yıldönümü coşkuyla sabahtan bu tarafa Türkiye’nin her tarafından coşkuyla kutlanmakta. Tabii bizim de turizm cenneti olduğumuzdan dolayı Kemer’imizde hala sezon devam ediyor. Turistler de coşkuyla ve ilgiyle izliyorlar. Gördüğünüz gibi denizde de Cumhuriyetimizin 97’nci yılı coşkuyla kutlanıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Çok güzel bir organizasyon” diye konuştu.





























