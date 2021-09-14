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    Antalya'da denizde iki hortum oluştu

    Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde peş peşe iki hortum oluştu. Hortumlar, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 11:03
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    Antalya'da denizde iki hortum oluştu

    Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi açıklarında, saat 08.00 sıralarında deniz yüzeyinde hortum oluştu.

    Bir süre ilerleyen hortumun hemen ardından bir hortum daha çıktı. İki hortum, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi.

    KIYIYA ULAŞMADAN GÖZDEN KAYBOLDU

    Çamyuva Mahallesi açıklarına kadar gelen hortumlar, daha sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

    O anlar saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.

    Antalya da denizde iki hortum oluştu #1

    Antalya da denizde iki hortum oluştu #2

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