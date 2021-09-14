Antalya'da denizde iki hortum oluştu

Antalya'da denizde iki hortum oluştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde peş peşe iki hortum oluştu. Hortumlar, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi açıklarında, saat 08.00 sıralarında deniz yüzeyinde hortum oluştu.

Bir süre ilerleyen hortumun hemen ardından bir hortum daha çıktı. İki hortum, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi.

KIYIYA ULAŞMADAN GÖZDEN KAYBOLDU

Çamyuva Mahallesi açıklarına kadar gelen hortumlar, daha sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

O anlar saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.