Antalya'da deprem paniği

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Antalya deprem ile sarsıldı..

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sonrası Türkiye'de de deprem paniği yaşanırken, bu kez endişelendiren haber Malatya'dan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan bir deprem duyuruldu.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 16:52’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Deprem yerin 24.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

Deprem vatandaşlar tarafından da hissedildi.

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