Antalya'da driftli evlilik teklifi yüzünden arabasından olacak

Okul bahçesinde driftli sürpriz evlilik teklifi nedeniyle 78 bin 137 lira ceza kesilen İsmail Göksu, parayı ödeyemeyince gelin arabasını satışa çıkardı.

Antalya'da evlilik teklifi için arkadaşlarıyla birlikte organizasyon yapan otomobil tutkunu İsmail Göksu, 18 Ocak akşamı Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu bahçesine gelerek kız arkadaşına sürpriz yapmıştı.

İsmail Göksü, sevgilisi Gözde Yıldırım'a meşale ve konfetiler arasında evlilik teklifinde bulunurken, o sırada gencin arkadaşlarından biri otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmıştı.

78 BİN TL CEZA UYGULANDI

O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, İsmail Göksu ve arkadaşlarına toplam 78 bin 137 TL ceza kesilmişti. Yaşanan olayın ardından çift, Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde evlenmişti.

Antalya’da kız arkadaşına drift eşliğinde evlilik teklifi yaptı

CEZAYI ÖDEMEK İÇİN ARACINI SATIYOR

İsmail Göksu, cezaların ödeme zamanının geldiğini, parayı karşılayamadığı için de aracını satışa çıkardığını söyledi.

Göksu, "Bu araca çok emek harcadım. Şu ana kadar toplam 30 bin lira ceza geldi. Birikmiş paramı düğün için harcamıştım. Bazı arkadaşlarım düğünümde bana destek oldu. Ama onlara da ödeme zamanı geldi. Bu araç yaklaşık 2.5 yıldır bende. Aldığımda çok kötü durumdaydı. Çok masraf ettim. Modifiyeyi çok seviyorum. Hayatımı bu arabaya adadım. Sonra evlenmeye karar verdim. Tam borçsuz evleneyim derken bu iş başıma geldi. Cezalar nedeniyle de aracımı satılığa çıkardım." dedi.