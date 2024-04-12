Antalya’da Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı Antalya’nın göz kamaştıran güzelliği Düden Şelalesi, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Şelalenin denizle buluştuğu alana gelen tatilciler, çitleri aşıp yaklaşmak yasak olan falezlerin ucunda daha güzel fotoğraf çekinebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

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İHA

9 gün tatil ilan edilen Ramazan Bayramı’nda 2 milyon kişiyi ağırlamaya devam eden turizm başkenti Antalya’da, bayram yoğunluğu sürüyor.

Tatilciler mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında deniz, kum, güneş üçlüsünü doyasıya yaşarken, bir yandan da kentin doğa harikaları olan yerlerini de ziyaret ediyor.

Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını...

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu alan, yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen tatilcilerden bazıları, çağlayan şelaleyi daha iyi görüntüleyebilmek için uyarı levhalarına aldırış etmeden çitleri aşıp uçurum kenarında bol bol fotoğraf ve video çekindi.

"İnsanı cezbediyor, hakkını veriyor"

Çitleri aşıp fotoğraf çekinen vatandaşlardan Yusuf Taşdelen “Düden Antalya’da gezilip görülebilecek yerlerden. Fotoğraf aşkımız olduğu için biraz daha yaklaşmak istedik. Turistler de uyarılara rağmen onlar da çekiniyor. Ama bir yandan da haklılar. Çok uzak yerden geliyorlar ve böyle bir manzarayla karşılaşıyorlar. İnsanı cezbediyor, hakkını veriyor” diye konuştu.

Antalya’ya tatile gelen İran asıllı İsveç vatandaşı Ozra Gazeyan, “Antalya çok güzel ve insanları çok sıcakkanlı. Antalya’ya yılda 3 kez tatile geliyorum. Düden Şelalesini çok beğendim” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)