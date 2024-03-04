Antalya'da ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı Motosiklet ve otomobilin birbirine çarptığı kazada taraflar tartışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığını tespit ederken kadına 26 bin 644 TL ceza uygulandı.

İHA

Antalya'da ehliyet motosiklet kullanmanın bedeli ağır oldu.

Manavgat ilçesinde Gülhan Yöntürk’ün kullandığı motosiklet, akaryakıt istasyonuna giren Dilara Arslan’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Taraflar arasında tartışma yaşandı

Kazada yaralanan olmazken, sürücülerin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Ehliyetinin olmadığı tespit edildi

Trafik ekibi, alkol kontrolünün ardından sürücülerden ehliyetlerini isterken motosiklet sürücüsü kadının, sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Böyle bir şeyin olamayacağını belirten motosiklet sürücüsü, kendisinin sürücü belgesinin olduğunu ama yanında olmadığını iddia etti.

İşlediği suçtan dolayı ehliyetinin iptal edildiği belirlendi

Trafik görevlileri tarafından yapılan ayrıntılı kontrolde, motosiklet sürücüsünün aday sürücü olduğu, bir suçtan sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

Toplam 26 bin 644 TL ceza uygulandı

Trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü Yöntürk'e sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, motosikletin sigortasının olmamasından 690 TL olmak üzere toplam 26 bin 644 TL para cezası uyguladı.

Motosiklet ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Ceza makbuzunu imzalamadı

Motosiklet sürücüsü Yöntürk, sürücü belgesinin olduğunu iddia ederek ceza makbuzunu imzalamazken, telefonla sürekli aramalar yaparak aradığı kişilerle trafik görevlilerini konuşturmak istedi.

Polise zor anlar yaşattı

Trafik görevlileri kadının bu durumunu dikkate almazken motosiklet sürücüsü kadın, ekiplere zor anlar yaşattı.

Bir süre zorluk çıkarmaya devam eden kadın, yanındaki kişilerle birlikte bölgeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)