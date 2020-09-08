Antalya'da ehliyetsiz oğlu kaza yapan babanın savunması pes dedirtti

Manavgat çevre yolunda oğlu motosiklet kazası yapan baba, sürücü belgesi bulunmayan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden telefonuyla canlı yayın yaptı.

Manavgat Sorgun-Otogar köprülü kavşak yan yolda motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın ardından yaşananlar kazanın önüne geçti.

OĞLU KAZA YAPTI, BABA SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI

Kazanın meydana geldiği yere gelen basın mensupları olay yerinde kaza yapan motosiklet, yaralı motosiklet sürücüsü ve elindeki cep telefonuyla hararetli bir şekilde konuşarak canlı yayın yapmakta olan ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün babası olduğu belirlenen İsmail Kolancı ile karşılaştı.

Basın mensuplarının çekim yaptığını görünce canlı yayına ara veren İsmail Kolancı, oğlunun üzerinde motosiklet kullanmak için tüm ekipmanlarının olduğunu söyleyerek, “Otomobil yolunda giden motosiklete arkadan çarpmış. Çarptıktan sonra da yerde yatan motosikletlinin yaşayıp yaşamadığına bile bakmadan aracını bırakarak kaçıp gitmiş. Diyebileceğim tek şey şu, bu ehliyet kursları var ya gerçekten adam gibi eğitim vermeyi öğrenmeli. Çünkü sürücü kursları dahi halen yeterliliğe sahip değiller. Avrupa'da bu kadar kolay ehliyet alınamıyor. Bu kadar kolay dağıtılmıyor bu ehliyetler. Önemli olan burada benim oğlum değil, Türkiye’de motosikletlere karşı bir saygısızlık var, bir vurdumduymazlık var. Bırakın motosikleti yaya kaldırımından, yaya geçidinden geçmeye çalışan yayaya dahi yol vermeyi beceremeyen bir milletiz. Bununda tek sebebi cahillik başka hiçbir şey değil” dedi.

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"ZATEN İZLERDEN DE BELLİ..."

Oğlunun motosikletle Side istikametinden geldiğini belirten Kolancı, “Zaten izlerden de belli. Hemen şurada arkadan çarpıyor, ben o sırada kavşaktan çıkıyordum, arka tarafta otoparktaydım. Sadece sesi duydum, 25-30 saniye sürdü buraya gelmem. Arkadan çarpmak suretiyle vurduğu gibi oğlumu buraya kadar fırlatıyor ve aracı bırakıp kaçıyor” dedi.

Kendisinin motosiklet bayii sahibi olduğunu belirten İsmail Kolancı, “Benim işim de hayatım da motosiklet. Bundan dolayı birçok motosiklet kazasına şahit oluyorum. Hem müşterilerim, hem de arkadaşlarım dolayısıyla. Aslında birçoğu müşterim değil, biz bir dostuz, motosikletliler büyük bir aile” dedi.

"BU RESMEN CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR, TRAFİK KAZASI DEĞİLDİR"

Oğluna sarılarak onu teselli eden Kolancı, oğlunun başındaki kaskı eline alarak, “Şu görmüş olduğunuz kask, karbon fiber. Şöyle 20-30 liralık bir kask değil. Bu kask olmasaydı belki benim oğlum ölmüştü. Orijinal karbon, yarış motosiklet sürücülerinin kullandığı, GP1 yarışlarında kullanılan kask. Bu kask olmasaydı, ben şu anda oğlumun başında ağlıyor ya da gazete kağıdı örtüyor olacaktım. Şimdi bana bu aracın sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek? Ya da hangi kanun bunun hangi cezasını verecek? Biri bana bunun izahatını yapsın, bu resmen cinayete teşebbüstür, bu bir trafik kazası değildir” dedi.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE DEĞİL, MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMIŞ

Baba İsmail Kolancı kazanın motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucunda meydana geldiğini söylerken, aslında kazanın M.C.K.'nın kullandığı 07 AIS 707 plakalı motosikletin önünde seyir halindeki Mert Kırbaç’ın kullandığı 07 LEY 94 plakalı otomobille takip mesafesini korumadığı için arka sağ lastik ve çamurluktan çarpması sonucunda meydana geldiği, otomobile çarpan motosikletin devrilerek sürüklendiği belirlendi.

112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.C.K.'nın sürücü belgesinin de olmadığı belirlendi.