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İHA

Antalya'da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Manavgat’ın değişik noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin çalışması kapsamında motosiklet ve otel servislerine yönelik denetimlerde çok sayıda araç ve araç sürücüsü denetlendi.

AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Denetimler sırasında durdurulan motosiklet sürücüsünün ibraz ettiği kimlik trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Ekiplerin dikkati sayesinde motosikleti kullanan Abdullah Ç.’nin ibraz ettiği kimliğin ağabeyi Ahmet Ç.’ye ait olduğu belirlendi.

38 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ehliyetinin bulunmadığı belirlenen Ahmet Ç.’ye ekipler sürücü belgesisiz motosiklet kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosikletin aynası olmamasından 993 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 38 bin 347 TL para cezası uyguladı.

Motosiklet ise trafikten men edildi.