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    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü

    Termometreler ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gösterirken aniden artan sıcaklık nedeniyle caddeler boşaldı. Vatandaşlar, "Kış geldi zannediyorduk ama gelmemiş" diyerek şaşırdıklarını ifade etti.
    • 01.10.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 16:23
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    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz hafta Antalya için hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini bildirdi.

    Bunun üzerine, turizm kentinde termometreler 45 dereceyi gösterdi.

    Ekim ayının başında oluşan bu artış vatandaşları, hem şaşırttı hem bunalttı.

    Cadde ve sokaklar boş kaldı

    Öğlen saatlerine doğru 40 dereceyi gösteren termometreler, saat 14.30’a kadar belirli zaman dilimlerinde artış göstererek 45 dereceye yükseldi.

    Sıcaktan bunalanlar; denize girdi ve bazıları da ağaç gölgelerine sığınırken cadde ve sokaklarda boşluklar gözlendi.

    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü


    Nem oranı yüzde 2 ile 15 arasında

    İHA'nın haberine göre; kentte nem oranıysa yüzde 2 ile 15 arasında değişkenlik gösterdi.

    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü #1

    "Kış geldi diyorduk ama gelmemiş"

    Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şu an hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha." dedi.

    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü #2

    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü #3

    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü #4

    Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü #5


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