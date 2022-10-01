Termometreler ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gösterirken aniden artan sıcaklık nedeniyle caddeler boşaldı. Vatandaşlar, "Kış geldi zannediyorduk ama gelmemiş" diyerek şaşırdıklarını ifade etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz hafta Antalya için hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Bunun üzerine, turizm kentinde termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Ekim ayının başında oluşan bu artış vatandaşları, hem şaşırttı hem bunalttı.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Öğlen saatlerine doğru 40 dereceyi gösteren termometreler, saat 14.30’a kadar belirli zaman dilimlerinde artış göstererek 45 dereceye yükseldi.

Sıcaktan bunalanlar; denize girdi ve bazıları da ağaç gölgelerine sığınırken cadde ve sokaklarda boşluklar gözlendi.

Antalya’da ekimde termometreler 45 dereceyi gördü





Nem oranı yüzde 2 ile 15 arasında

İHA'nın haberine göre; kentte nem oranıysa yüzde 2 ile 15 arasında değişkenlik gösterdi.





"Kış geldi diyorduk ama gelmemiş"

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şu an hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha." dedi.



