Antalya'da elektrik gibi çarpan 'denizanası' tehlikesi

Kaleiçi yat limanı açıklarında, denize giren kişilerden elektrik çarpmasına benzer yakınmalar olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonrası 'denizanası' uyarısı verildi.

Akdeniz Üniversitesi'nden Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen Kızıldeniz kökenli denizanalarına karşı uyardı.

Özellikle ekim-kasım ayları arasında göç ederken yer değiştiren ve kıyıya yakın noktalarda deniz tabanında görülendi.

Denize girenlerin birçoğunda elektrik çarpmasına benzer yakınmalar tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, denizanalarının Kaleiçi Yat Limanı açıklarında çoğunlukta olduğunu söyledi.

"DENİZE GİRENLER DİKKAT"

Dalış yaptıklarında her 1 metrekarede 1 denizanası gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, “Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara bir zararı yok. Besinin bol olduğu yerlerde olur bu denizanaları. Denize giren vatandaşlar dikkatli olsunlar" diye konuştu.

"BALIĞI KURTARDI"

Prof. Dr. Gökoğlu, önceki gün yaptığı dalışta bir balığın, amatör balıkçının oltasından koptuğu tahmin edilen misinaya yakalandığını fark etti.

Balığı bulunduğu yerden kurtarmak isteyen Gökoğlu, balığın misinanın ucundaki iğneyi yuttuğunu görünce misinayı, balığın ağzına yakın noktadan kesmek zorunda kaldı.

Özgürlüğüne kavuşan balık yüzerek gözden kayboldu.