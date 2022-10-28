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    Antalya'da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan skuter faciasının ardından elektrikli bisiklete 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü, izleyenlerin tepkisini çekti.
    • 28.10.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:04
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    Antalya'da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler

    Son sönemde elektirikli skuterlerin yoğun kullanımı ile birlikte kazalar ve can kayıpları da artıyor.

    Can kayıplarının yaşandığı illerden biri de Antalya.

    Kentte cumartesi günü gece saatlerinde skuter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi, kentte tartışma oluşturdu.

    Yaşanan kazaların ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde skuter kullanıcılarına yönelik denetimlerine ağırlık verdi.

    Skutere 4 kişi bindiler

    Bir yandan ekiplerin denetimleri artarken, diğer taraftan cep telefonu ile çekilen görüntüler, gençler açısından skuter tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Gece saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, bir skutere 4 kişinin bindiği görüldü.

    Antalya da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler #1

    "Bir motora 6 kişi bindiniz"

    Namık Kemal Bulvarı üzerinde çekilen bir başka görüntü ise görenlere "yok artık" dedirtti.

    Görüntülerde, bir elektrikli bisiklete 6 gencin üst üste bindiği görüldü. O anları kayda alan adamın ise, "Gençler helal olsun vallahi. Bir motora kaç kişi bindiniz. Çık çık sen üste çık. Bekle dur! Trafiği kapatalım mı? Maşallahınız var. Bir motora 6 kişi bindiniz." sözleri ise tepki çekti.

    Antalya'da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler - VİDEO

    Antalya da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler #2

    Patenle motosiklete tuttundular

    Diğer görüntüde ise patenli gençlerin, tehlikeye aldırış etmeden elektrikli motosiklete tutunarak yol aldıkları görüldü.

    Antalya da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler #3

    İzleyenler tepkili

    İHA'nın haberine göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izleyenler tarafından büyük tepki çekti.

    Antalya da elektrikli bisiklete 6 kişi bindiler #4


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