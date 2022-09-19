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    Antalya'da eski eşinin iş yerini yakan kadın böyle görüntülendi

    Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kadının önce güvenlik kamerasını kırmaya çalıştığı, ardından da eski eşine ait iş yerindeki kepengi yakıp oturarak izlediği görüldü.
    • 19.09.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 13:42
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    Antalya'da eski eşinin iş yerini yakan kadın böyle görüntülendi

    Antalya'da dün gece 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 sokak üzerindeki Duran K.’ye ait iş yerinde, 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K’nin iş yerine gelen C.Y., iş yerini kepenklerin altından yakmaya çalıştı.

    Bu sırada gözüne takılan güvenlik kamerasını da kırmaya çalışan C.Y., olay yerinden uzaklaştı.

    Sabah erken saatlerde iş yerine gelen Duran K., kepengin yanarak zarar gördüğünü fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

    Güvenlik kamerası ortaya çıkardı

    Görüntülerde bir kadının iş yerini yakmaya çalıştığını görünce polisi arayarak yardım talep etti.

    İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, Duran K.’nin şikayetçi olduğu eski eşi C.Y.’yi arama çalışması başlattı.

    Antalya'da eski eşinin iş yerini yakan kadın böyle görüntülendi VİDEO

    Önce yaktı, sonra izledi

    Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İHA'nın aktardığına göre görüntülerde, C.Y. isimli kadının iş yeri önüne geldiği ve önce güvenlik kamerasını sökmeye çalıştığı, ardından da ateş yakıp oturarak izlediği yer aldı.

    Antalya da eski eşinin iş yerini yakan kadın böyle görüntülendi #1

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