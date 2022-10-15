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    Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

    Serik'te meydana etkili olam fırtına seralarda hasarlara neden oldu. Seralarda ekilen biber, patlıcan ve domates fideleri doludan etkilendi.
    • 15.10.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 14:46
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    Antalya'da etkili olan fırtına seralara zarar verdi

    Geçen kış aylarında yaşanan doğa olaylarından seralar olumsuz etkilenmişti. Şildi de Antalya'da gerçekleşen fırtına, seralara ve ekilmiş ürünlere zarar vermeye devam etti.

    Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu ile fırtına, Eskiyörük, Şatırlı ve Abdurrahmanlar mahallelerindeki bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

    Seraların camları kırıldı

    Dolu yağışının ardından 40 dekar cam seranın camları yerle bir oldu. Seralarda bulunan biber, patlıcan ve domates fideleri zarar gördü.

    Pamuk tarlalarında hasarlar oluştu

    Açık arazide ekili, toplanmasına sayılı gün kalan 270 dönüm ekili pamuk alanının yüzde 40’ı bir saat süren dolu yağışında kullanılamaz hale geldi.

    Çifçiler hasat beklerken dolu geldi

    AA'nın haberine göre, seralarında ürünlerinin henüz yeni ürün vermeye başladığını söyleyen bölgedeki çiftçiler, hasadını beklerken yaşanan felaketle karşılaştı.

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