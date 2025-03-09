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İHA

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Bağışların artması için gece gündüz mücadele eden aile, dolandırıcıların kampanyaya zarar verdiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

KALBİ DAYANMADI

Görkem Efe'nin sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan baba Alper Şengün, aniden fenalaştı.

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şengün'ün kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilerek acil anjiyoya alındı.

YOĞUN STRES VE YORGUNLUK SEBEP OLDU

Tedavisi Isparta'daki özel bir hastanede devam eden Şengün'ün ailesi ve sevenleri, onun sağlığına kavuşması için endişeyle bekliyor.

Doktorlar, Şengün'ün geçirdiği kalp krizinin, oğlunun ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı üzüntü, ilaç kampanyası sürecindeki yoğun stres ve yorgunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.