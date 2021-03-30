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- Antalya'da falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti
Antalya'da falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti
Antalya’da yaklaşık 20 metre yükseklikten manzarayı izlerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.
- İHA
- 30.03.2021 - 18:16
- Güncelleme : 30.03.2021 - 18:23
Antalya'da akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı falezlerde meydana gelen olayda 33 yaşındaki İsmet Y, falezler üzerinden manzara izlerken rüzgarında etkisiyle dengesini kaybedip denize düştü.
Yaklaşık 20 metreden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
MANZARAYI İZLERKEN DENİZE DÜŞTÜ
Kendi imkanlarıyla güçlükle kayalık alana çıkan İsmet Y, kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi İsmet Y’yi bota aldı.
Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarılan İsmet Y’ye, polis üşümesini engellemek için battaniye verdi.
Sağlık durumu iyi olan İsmet Y, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti VİDEO