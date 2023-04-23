Antalya'da fotoğraf çektirmek için canını hiçe saydı Aşağı Düden Şelalesi'ne giden vatandaşlar, 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kıyısında, uyarılara aldırış etmeden poz verdi.

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde kutlanıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik parkı sınırları içindeki Aşağı Düden Şelalesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

30 metrelik uçurumun kenarında poz verdi

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgede aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi “korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır” uyarısına aldırış etmeden çitlerden atlayarak 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kıyısında poz verdi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda kişi 1 metre yüksekliğindeki korkulukları aşarak şelalenin denize döküldüğü kısımda etraftakilerin korkulu bakışlarına rağmen adeta ölüm tehlikesine rağmen fotoğraf çektirdi.