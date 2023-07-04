Antalya'da gecekondu yıkımına gelen zabıta Türk bayrağını yüksek noktaya astı Kentte gecekondu yıkımı sırasında eşyalarını taşıyan yabancı uyruklu şahıslardan biri, elinden düşürdüğü Türk bayrağını tekrar alıp eşyaların üzerine koydu. O anları fark eden zabıtanın bayrak hassasiyeti dikkat çekti.

İHA

Kaçak gecekonduların yıkımına devam ediliyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir süredir kağıt toplayıcıları ve yabancı uyruklu şahıslar, kaçak ve kullanılmayan gecekondularda kalmaya başladı.

Mahalle sakinleri, gecekonduyu çöp eve çeviren şahısları Kızıltoptak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz’a bildirdi.

Yılmaz’ın ilçe kaymakamı ile durumu görüşmesinin ardından kaçak olduğu belirlenen metruk gecekondunun yıkım kararı alındı.

Ekipler bölgeye geldi

Gecekonduda kaçak elektrik ve su kullanıldığı tespit edilince de, gerekli kurumlarca elektrik ve su girişleri kapatıldı.

Daha önce 1 yapının yapıldığı mahallede, bugün 5 gecekondunun yıkımı için ekipler bölgeye geldi.

Türk bayrağını üst noktaya astı

Çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı yıkım öncesi içerisinde bulunan eşyalarını dışarı çıkartan yabancı uyruklu şahıslardan biri, elinden düşürdüğü Türk bayrağını eğilip tekrar aldı.

Şahsın bayrağı diğer eşyaların üzerine koyduğunu gören Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinden bir memur ise Türk bayrağını alıp, daha yüksek bir noktadaki tel örgülere astı.

Şahısların gecekonduları boşaltmasının ardından 5 gecekondu ve metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.