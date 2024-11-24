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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün bir düğün konvoyunda gelin arabası başta olmak üzere bazı araçlar ana yolu trafiğe kapatarak drift attı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 5 aracın drift attıklarını tespit etti.

CEZA KESİLDİ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesince 5 araca toplam 161 bin 165 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde lüks araçlarla atılan drift sırasında bir araçta gelin ve damadın da olduğu görüldü. Damadın araca drift attırırken gelinin elindeki buketi sallaması dikkat çekti.