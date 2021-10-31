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    Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK'ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı

    Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK pilotunun kabin içi görüntüleri yayınlandı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 22:58
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 23:26
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    Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK'ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı

    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, vatandaşlara nefes kesen anlar yaşattı.

    Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle önceki gün Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

    Antalya da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı #1

    SEYİR ALANLARI SAATLER ÖNCE DOLDU

    Konyaaltı Sahili başta olmak üzere falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti.

    Akrobasi timi, F-16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

    Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK'ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı VİDEO

    Antalya da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı #2

    KABİN İÇİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

    Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün kabin içi görüntülerini yayınlandı. Gösteride kabin içerisinden çekilen görüntülerde, pilotların hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor.

    Pilotlar sürekli olarak sahilde bulunan vatandaşları da selamlıyor.

    Antalya da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı #3

    Antalya da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı #4

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