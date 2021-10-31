Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK pilotunun kabin içi görüntüleri yayınlandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, vatandaşlara nefes kesen anlar yaşattı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle önceki gün Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SEYİR ALANLARI SAATLER ÖNCE DOLDU

Konyaaltı Sahili başta olmak üzere falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti.

Akrobasi timi, F-16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyen SOLOTÜRK'ün kabin içi görüntüsü paylaşıldı VİDEO



KABİN İÇİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün kabin içi görüntülerini yayınlandı. Gösteride kabin içerisinden çekilen görüntülerde, pilotların hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor.

Pilotlar sürekli olarak sahilde bulunan vatandaşları da selamlıyor.