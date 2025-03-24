Antalya'da göstericiler polise parke taşı ile saldırdı

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından birçok şehirde eylem düzenlendi.

Çirkin anlara sahne olan eylemlerin biri de Antalya'da gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Meltem Bulvarı'na izinsiz şekilde yürüyen bir grup eylemci, kendilerini durdurmak isteyen polis ekipleri ile arbede yaşadı.

POLİSE PARKE TAŞLI SALDIRI

Ellerindeki taş, cam şişe, çakmak, torpil gibi malzemeleri polise fırlatan grup, parke taşlarını da kullanmaya başladı.

Bu sırada göstericiler tarafından atılan parke taşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memurunun göğsüne isabet etti.

YARALI POLİSİN ELİNİ BIRAKMADILAR

Nefes almakta zorlanan ve yere yığılan polis memuruna, meslektaşları müdahale etti.

Arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar yaralı polisin elini bırakmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Göstericilerin arasında zorlukla ilerleyen ambulans, ilk müdahalenin ardından yaralı polisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Protestocu grup, saat 02.00 sıralarında polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.