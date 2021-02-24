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    Antalya'da güneşi gören turistler denize koştu

    Antalya'da güneşi gören turistler denize koştu

    Kentte hava sıcaklığı 27 derecelere yükselirken güneşin ve denizin tadını, sahilleri dolduran turistler çıkardı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 15:51
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    Şubat ayında yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

    Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte yaşayan bölge halkı salgın tedbirleri kapsamında evlerinde kalırken, turistler ise sahillere akın ediyor.

    ANTALYA'NIN KEYFİNİ TURİSTLER ÇIKARIYOR

    Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki turist yoğunluğu yaz aylarını aratmadı.

    Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahildeki kumların üstünde güneşlenirken bazıları ise sıcaklığı 17 derece olan denize girdi. Kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

    Zaman zaman salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı, mesafe ve maske kurallarının dikkate alınmadığı da görüldü.

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