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AA

Antalya'da sıcak hava etkisini gösteriyor...

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli hava hakim oldu.

SAHİLLERDE HAREKETLİLİK

Güzel havayı değerlendirenler, sahillerde, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı'nda hareketliliğe neden oldu.

Bazıları güneşte oturmayı tercih ederken bazıları oltalarıyla balık tutmaya çalıştı.

OCAK AYINDA DENİZE GİRDİLER

Bir takım turistler ise bu güzel havayı yüzerek geçirmeyi tercih etti.

Bir sporseverin köpeğiyle kürek sörfü (sup) yapması renkli görüntü oluşturdu.

DOĞANIN TADINI ÇIKARDILAR

Yoğunluğun olduğu Konyaaltı ve Lara sahillerinde de turistler ve kent sakinleri, parklarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

Sahilde balık tutan Alaaddin Arıkan, "Yılın ilk günlerinde hava çok güzel değerlendirmek istedik, sahile indik hem güneşlenelim dedik hem de balığımızı tutalım ama maalesef balığımızı tutamadık. İnsanlar güneşleniyor, turistler tadını çıkarıyor" dedi.