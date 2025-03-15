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AA

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Sıcak hava kimi yerde yaban hayvanlarına yazı müjdelerken, kimi yerlerde de insanlar, sahillerde keyfini sürüyor.

Önümüzdeki haftalarda hava ısısının tekrar düşeceği yetkililerce duyurulurken, ülkenin dört bir yanından da güneşli hava haberleri geliyor.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Antalya'da da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde hareketlilik oluşturdu.

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.

Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

DENİZE GİRİP, PLAJDA GÜNEŞLENDİLER

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi veya su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih ederken, bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

Çok sayıda kişi sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapıp bisiklet sürerken, kimilerinin ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlendiği görüldü.