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    Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu

    Koronavirüs salgınında 3'üncü derece risk bölgesi olan Antalya'da cumartesi kısıtlamasının kaldırımsanını fırsat bilen vatandaşlar sıcak havayı da fırsat bilip sahile akın etti.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 14:16
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    Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu

    Kademeli normalleşme kapsamında Antalyalıların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

    20 dereceye yaklaşan sıcak havayı sabahın erken saatlerinden itibaren sahile inerek değerlendiren Antalyalılar yaşlısı genci ailecek sahili mesken tuttu.

    ANTALYALI, GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR

    Denize giren, balık tutan, yürüyüş yapan, bisiklete binen, basketbol oynayan hatta kanoya binen vatandaş manzaraları objektiflere yansıdı.

    Maske ve mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği sahilde son haftalarda artan vaka sayılarıyla birlikte zaman zaman endişe veren görüntüler ortaya çıktı.

    DENİZİN TADINI ŞARKI SÖYLEYEREK ÇIKARTTI

    Kademeli normalleşmenin ikinci cumartesisinde sahilde yüzmeye gelen vatandaşlardan Suat Çeltik(73) yüzerken söylediği şarkılarla sahilde dolaşan vatandaşlardan alkış aldı.

    Yaz kış fark etmeksizin yılın 12 ayı sahilde geldiğini belirten Çeltik “Daha önce koro çalışmalarına katılmıştım, oradan merakım var. Kendi çapımızda şarkılar söylüyoruz" dedi.

    Çelik 65 yaş ve üzeri için alınan kararların da yerinde olduğunu belirterek "Yoksa evde sıkılıyoruz” diye konuştu.

    Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu VİDEO

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #1

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #2

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #3

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #4

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #5

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #6

    Antalya da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu #7

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