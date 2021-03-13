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- Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu
Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu
- İHA
- 13.03.2021 - 14:13
- Güncelleme : 13.03.2021 - 14:16
Kademeli normalleşme kapsamında Antalyalıların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
20 dereceye yaklaşan sıcak havayı sabahın erken saatlerinden itibaren sahile inerek değerlendiren Antalyalılar yaşlısı genci ailecek sahili mesken tuttu.
ANTALYALI, GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR
Denize giren, balık tutan, yürüyüş yapan, bisiklete binen, basketbol oynayan hatta kanoya binen vatandaş manzaraları objektiflere yansıdı.
Maske ve mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği sahilde son haftalarda artan vaka sayılarıyla birlikte zaman zaman endişe veren görüntüler ortaya çıktı.
DENİZİN TADINI ŞARKI SÖYLEYEREK ÇIKARTTI
Kademeli normalleşmenin ikinci cumartesisinde sahilde yüzmeye gelen vatandaşlardan Suat Çeltik(73) yüzerken söylediği şarkılarla sahilde dolaşan vatandaşlardan alkış aldı.
Yaz kış fark etmeksizin yılın 12 ayı sahilde geldiğini belirten Çeltik “Daha önce koro çalışmalarına katılmıştım, oradan merakım var. Kendi çapımızda şarkılar söylüyoruz" dedi.
Çelik 65 yaş ve üzeri için alınan kararların da yerinde olduğunu belirterek "Yoksa evde sıkılıyoruz” diye konuştu.
Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu VİDEO