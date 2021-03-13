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Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu

Antalya'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahile koştu

Koronavirüs salgınında 3'üncü derece risk bölgesi olan Antalya'da cumartesi kısıtlamasının kaldırımsanını fırsat bilen vatandaşlar sıcak havayı da fırsat bilip sahile akın etti.